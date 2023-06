Der wachsende Optimismus über eine mögliche Pause der Fed bei den Zinserhöhungen hat am Montag für Kursgewinne an den US-Börsen gesorgt. Aktuell rechnen rund 79 % der Marktteilnehmer, dass die Fed den US-Leitzins (5,0 - 5,25 %) bei der Sitzung am Mittwoch unverändert belässt. Vor allem Technologiewerte profitierten erneut von der Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik. Der Nasdaq 100 legte gestern um 1,76 % auf 14.784 Punkte zu. Der Dow Jones verbuchte ein Plus von 0,56 % auf 34.066 Punkte, während der marktbreitere S&P 500 um 0,93 % auf 4.338 Punkte stieg. Heute werden in den USA die Inflationsdaten für Mai veröffentlicht (14.30 Uhr). Ökonomen erwarten im Schnitt einen Rückgang um 0,8 Prozentpunkte auf 4,1 % gegenüber dem April. Auch in Deutschland gab es heute Morgen aktuelle Inflationszahlen. Die Preissteigerung reduzierte sich vor allem wegen der gesunkenen Energiepreise im Mai auf 6,1 % nach 7,2 % im April. Der Dax profitierte von der weiteren Abschwächung der Inflation und eröffnete den Handel mit einem deutlichen Plus von 0,75 % bei 16.218 Punkten.



