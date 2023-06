Der DAX konnte zum Wochenstart über die 16.000er-Barriere ausbrechen und 0,9% auf 16.098 zulegen. Rückblick: Nachdem der DAX in der vergangenen Woche 0,6% abgeben musste und dabei auch unter die 16.000er-Schwelle zurückgefallen war, ging es am gestrigen Montag in die Gegenrichtung. Dabei eröffnete das Aktienbarometer den Handel (Opening bei 16.053) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...