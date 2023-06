Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagensatz um 25 Basispunkte (Bp) anheben und das für Juli prognostizierte Ende der Reinvestitionen im Rahmen des Anleihekaufprogramms (APP) offiziell ankündigen wird, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM. ...

