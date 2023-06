Für Anleger sind oft kleinere Goldgesellschaften die besseren Investments. Dennoch sind die größten Goldminen auch von InteresseAufgrund der Produktionszahlen für das Jahr 2022 steht an der Spitze der größten Goldminen weltweit die Grasberg Gold-Kupfer-Mine in Indonesien in der Provinz Papua. Entdeckt wurde sie bereits 1936 und sie liegt 4.100 Meter über dem Meeresspiegel. Produziert hat sie im vergangenen Jahr rund 1.798.000 Unzen Gold. Das meiste Gold kam im Jahr 2001 aus der Mine, zirka 3.500.000 ...

