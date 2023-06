Arizona Metals Corp. gab gestern die neuesten Bohrergebnisse von der Lagerstätte Kay Mine in Arizona bekannt. Die Ergebnisse von fünf neuen Bohrlöchern zeigen dem Unternehmen zufolge das beträchtliche Potenzial der Lagerstätte und unterstreichen die Erweiterungsmöglichkeiten innerhalb des breiteren Grundstücks.



Zu den Highlights der jüngsten Bohrungen zählen:



Bohrloch KM-23-103 schnitt 10,5 Meter mit einem Gehalt von 6,2% Kupferäquivalent (CuEq), einschließlich 2,7 Meter mit 10,5% CuEq und 1,5 Meter mit 8,9% CuEq. Dieses Bohrloch bestätigt laut Arizona die hochgradige Kupfer- und Goldmineralisierung, die zuvor in Bohrloch KM-21-19 entdeckt wurde. Darüber hinaus erweitert es die Mineralisierung 20 Meter nördlich von KM-21-19 und 70 Meter nördlich von KM-22-68.



Das Bohrloch KM-23-105 schnitt 7,3 Meter mit einem Gehalt von 4,6% CuEq (einschließlich 2,0 Meter mit 8,7% CuEq), beginnend in einer Tiefe von 553,2 Metern. Darüber hinaus durchteufte das Bohrloch in 13,7 Metern Tiefe 28,8 Meter mit einem Gehalt von 1,2% CuEq, einschließlich 2,3 Meter mit 5,9% CuEq. Dieses Bohrloch bestätigt dem Unternehmen zufolge die hervorragende Kontinuität, Mächtigkeit und den Gehalt der Mineralisierung innerhalb einer bisher nicht erkundeten 50-Meter-Lücke im zentralen Teil der Lagerstätte Kay Mine.



