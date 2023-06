Mit einem Kursplus von fast 5% startete die Oracle-Aktie (WKN: 871460) am Dienstag bärenstark in den Handel. Bereits in den letzten Tagen konnte der Titel des Datenbankspezialisten mächtig zulegen. Seit Jahresbeginn hat die Oracle-Aktie bereits Kursgewinne in Höhe von fast +50% verbucht. Waren die Quartalszahlen des Tech-Konzerns so stark? Oracle vorgestellt Oracle ist ein US-amerikanischer Soft- und Hardwarekonzern mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...