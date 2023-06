+150% Aufwärtspotential?: Neubewertung überfällig! Skeena Resources besitzt eines der hochwertigsten Entwicklungsprojekte weltweit!

Anzeige / Werbung

Analyst der Scotiabank hält die Aktie für einen "starken Kauf" und gab eine Kaufempfehlung aus mit Kursziel 17.00 CAD!

Liebe Leserinnen und Leser,

Angesichts der heutigen wirtschaftlichen Unsicherheit ist es kein Wunder, dass sich immer mehr Anleger für Gold interessieren.

Historisch gesehen galt Gold als sicherer Hafen und Wertaufbewahrungsmittel für Anleger . Wenn Sie sich dem Rentenalter nähern, kann Gold eine clevere Möglichkeit zur Diversifizierung gegen die Volatilität Ihrer Anlagen in anderen Märkten sein. Diversifizierung kann dazu beitragen, Ihr Gesamtrisiko zu reduzieren, unabhängig davon, was die Zukunft bringt, einschließlich Wirtschaftsabschwung oder hoher Inflation.

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie direkt in Gold investieren möchten, können Goldaktien eine gute Alternative sein. Anstatt physisches Gold zu halten, können Sie in einzelne Aktien von Unternehmen investieren, die indirekt an den Wert von Gold gebunden sind.

Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) ist einer dieser Goldentwickler welcher eines der hochwertigsten Entwicklungsprojekte weltweit mit relativ bescheidenen Anfangsinvestitionen im Verhältnis zu seinem Produktionsprofil besitzt und derzeit deutlich unterbewertet ist

Das letzte Jahr war ein arbeitsreiches Jahr für Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF), da das Unternehmen an einer aktualisierten Ressourcenschätzung für Eskay Creek, einer Projektfinanzierung bis zum Jahresende und einer aktualisierten Machbarkeitsstudie arbeitete.

Und in Kombination mit einer größeren Ressourcenbasis und höheren Metallpreisen sollte dies zu einer Erhöhung des Kapitalwerts des Projekts führen.

Für diejenigen, die mit Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) nicht vertraut sind: Das Unternehmen arbeitet daran, die hochgradige Mine Eskay Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia wieder zum Leben zu erwecken.

Überblick Eskay Creek Mine

Die Eskay Creek Mine produzierte etwa 3,3 Millionen Unzen Gold und 160 Millionen Unzen Silber mit durchschnittlichen Gehalten von 45 g/t Gold und 2.224 g/t Silber und war einst die Goldmine mit dem höchsten Gehalt der Welt und fünftgrößte Goldmine der Welt!

Das Eskay Creek-Portal besteht aus 8 Mineralpachtverträgen, 2 Oberflächenpachtverträgen und mehreren nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 6.151 Hektar. Eskay verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, einschließlich wetterfester Straßenanbindung und Nähe zur neuen 287-kV-Nordwestübertragungsleitung. Das Wasserkraftwerk Volcano Creek liegt 7 km von Eskay entfernt.

Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) hat im September 2022 eine Machbarkeitsstudie für Eskay Creek abgeschlossen, die einen NPV von 5 % nach Steuern von 1,4 Mrd. CAD, einen IRR von 50 % und eine Amortisation innerhalb eines Jahres bei 1.700 US-Dollar/Unze Au und 19 US-Dollar/Unze Ag hervorhebt.

Bisher hat das Unternehmen etwa 5,2 Millionen Unzen Goldäquivalent [GEOs] in der Ressourcenkategorie mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,5 Gramm Goldäquivalent pro Tonne abgegrenzt.

Ebenso wichtig ist, dass das Projekt voraussichtlich mit einem bescheidenen Vorabinvestitionsaufwand von ca. 460 Millionen US-Dollar gebaut wird, da es sich hierbei um eine Brachfläche mit vorhandenen Abraumhalden handelt.

Hochschild zieht sich aus Snip-Projekt zurück

Im April dieses Jahres teilte das Unternehmen mit, dass die Hochschild Mining PLC seine Option auf eine 60%ige Beteiligung am Goldprojekt Snip im Goldenen Dreieck von British Columbia, Kanada, beendet hat. Dies hat zur Folge, dass Skeena die Leitung des Projekts wieder übernimmt und 100 % der Anteile behält.

Für Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) ist dies eine sehr positive Entwicklung, da das Unternehmen möglicherweise über eine Reservebasis von mehr als 2,5 Millionen Tonnen bei einem durchschnittlichen verwässerten Gehalt von mehr als 7,0 Gramm Gold pro Tonne verfügt. Dies liegt weit über dem Durchschnittsgehalt von Eskay Creek und das Projekt ist kaum 50 Kilometer entfernt.

Unter der Annahme, dass Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) 1.000 Tonnen pro Tag von Snip nach Eskay Creek mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 7,0 Gramm pro Tonne und einer Gewinnungsrate von etwa 88 % transportieren würde, würde dies einer zusätzlichen Verlängerung der Minenlebensdauer um 70.000 Unzen pro Jahr entsprechen.

Überblick Snip-Mine

Skeena erwarb im Juli 2017 100 % der Anteile an der ehemals produzierenden Snip-Mine von Barrick Gold. Das Grundstück besteht aus einer Bergbaupacht und acht Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 4.546 Hektar im Liard Mining Division. Die Snip-Mine produzierte von 1991 bis 1999 etwa eine Million Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 27,5 g/t.

Technisches Team unter Tage bei Snip

Im Juli 2020 veröffentlichte Skeena eine Schätzung der untertägigen begrenzten Mineralressourcen für das Goldprojekt Snip. Die angezeigten Ressourcen umfassen 244.000 Unzen Gold in 539.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 14,0 g/t Au. Zu den Ressourcen innerhalb der abgeleiteten Kategorie gehören 402.000 Unzen Gold in 942.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 13,3 g/t Au.

Angezeigte und abgeleitete Untertageressourcen von Snip, die unverdünnt mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 g/t Au innerhalb optimierter Abbauformen für Strossen gemeldet wurden:

Quelle: Skeena Resources

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Skeena Resources besitzt eines der hochwertigsten Entwicklungsprojekte weltweit!

Skeena Resources (WKN: A3CRER · SYM: RXF) ist zu aktuellen Preisen deutlich unterbewertet, mit einem geschätzten Kapitalwert nach Steuern von etwa 1,40 Milliarden US-Dollar! Dem gegenüber steht eine aktuelle Marktkapitalisierung von nur 390 Millionen U-Dollar!

Ovais Habib, Analyst der Scotiabank, hält die Aktie für einen "starken Kauf" und gab eine Kaufempfehlung aus mit Kursziel 17.00 CAD$!

Packen Sie also die Gelegenheit beim Schopfe!

Eins muss noch gesagt werden: Lange warten und auf günstige Kurse hoffen, wird hier wahrscheinlich nichts bringen. Die meisten Aktien befinden sich in den Händen strategischer Anleger und Ankerinvestoren, die kaum bereit sein werden, sich von ihren Aktienpaketen zu trennen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.skeenaresources.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

