Der Online-Arzneimittelversender Shop Apotheke Europe wird fortan an der Börse unter Redcare Pharmacy gehandelt. Mit dem Wechsel des Ticker-Symbols von "SAE" in "RDC" ist das Rebranding vollzogen. DER AKTIONÄR TV nutzte die Gelegenheit an der Frankfurter Börse, um mit Finanzvorstand Jasper Eenhorst und COO Theresa Holler über die weiteren Pläne des Unternehmens zu sprechen.Eine aktuelle Einschätzung zur Aktie von Redcare Pharmacy erhalten Sie hier.

