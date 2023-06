Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Sorge um eine Eskalation im US-Schuldenstreit hat auch den Markt für Unternehmensanleihen belastet, so die Analysten der DekaBank.Nachdem diese Hürde habe überwunden werden können, seien die Risikoaufschläge wieder gesunken und die Marktteilnehmer würden sich auf Konjunktur- und Leitzinsaussichten konzentrieren. Auch die zuletzt überraschend niedrigeren Inflationsraten hätten die Marktstimmung belebt, da die Erwartungen an weitere Leitzinsanhebungen hätten reduziert werden können. Die Konjunkturaussichten würden sich allerdings zunehmend eintrüben, für die kommenden Monate werde in Europa nur ein schwaches Wachstum erwartet. Dementsprechend könnten enttäuschende Unternehmensergebnisse die Spreads über den Sommer ein wenig in die Höhe drücken, bevor die Hoffnung auf eine Erholung im nächsten Jahr die Stimmung aufbessere. (Ausgabe Juni 2023) (13.06.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...