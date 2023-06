Shop Apotheke heisst jetzt Redcare Pharmacy. Was ist in Zukunft von dem Unternehmen zu erwarten? Anlässlich des Rebrandings der Shop Apotheke Europe zu Redcare Pharmacy fand eine Opening Bell-Veranstaltung an der Frankfurter Börse statt. Im Rahmen des Events konnte DER AKTIONÄR TV mit CFO und COO des frisch umbenannten Unternehmens reden. Warum der neue Name, welches Wachstum ist zu erwarten und was verspricht man sich vom E-Rezept? Darüber sprechen CFO Jasper Eenhorst und COO Theresa Holler im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.