Am Dienstag ist die schon lange geplante Umbenennung der Shop Apotheke in Redcare Pharmacy an der Börse vollzogen worden. Die Titel des Online-Arzneimittelhändlers sind fortan an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel "RDC" gelistet. Für frischen Aufschwung soll zudem die Einführung elektronischer Rezepte (E-Rezepte) sorgen.Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollen elektronische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...