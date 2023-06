Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die Smartbroker Holding AG (vormals: wallstreet:online AG) Updates zur Produktentwicklung in den Segmenten Media und Brokerage vorgestellt. Demnach solle der Medienbereich, der derzeit die Cash Cow des Unternehmens darstelle, von einem einheitlicheren Marktauftritt und einer höheren Benutzerfreundlichkeit profitieren. An den bisherigen Schätzungen hält der Analyst weiter fest und belässt das Kursziel bei 10,00 Euro und bestätigt das Rating "Hold".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.06.2023, 11:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 13.06.2023 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A2GS609.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.