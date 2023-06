So mancher Hauseigentümer lässt an seiner Gebäudefassade Efeu emporranken. Denn eine üppig begrünte Hauswand sieht gut aus und ist mitunter klimafreundlich. Allerdings kann sie dem Gebäudebesitzer im Falle eines Unwetters auch den Versicherungsschutz kosten, wie ein Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm (OLG) zeigt.Efeu wird durch Sturm heruntergerissenIm vorliegenden Sachverhalt wurde Efeu, der seit rund 30 Jahren an der Giebelfläche eines Einfamilienhauses in Nordrhein-Westfalen rankte, bei einem ...

