Lieber Leser, in etwa zweieinhalb Monaten, genauer gesagt am 22. August, wird eine bedeutende Entwicklung in der internationalen Finanzwelt vorgestellt, die größte seit 1971. Es handelt sich um die Einführung einer wichtigen neuen Währung, die die Dominanz des US-Dollars in den globalen Zahlungssystemen schwächen und den Dollar als primäre Zahlungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...