Los Angeles (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten herrscht die Überzeugung vor, dass die Gesamtinflationsraten in den nächsten zwei Jahren deutlich in Richtung der Zielvorgaben der Zentralbanken sinken werden und die Inflationserwartungen mittel- bis längerfristig stabil bleiben. Dabei könnte es sich jedoch um eine Fehleinschätzung handeln, so Robert Lind, Ökonom bei Capital Group. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...