Frankfurt (www.anleihencheck.de) - "An den Kapitalmärkten steht uns ein unsicheres zweites Halbjahr 2023 bevor. Aber dann wird es besser", damit rechnet Dr. Frank Engels, der im Vorstand von Union Investment das Portfoliomanagement für Wertpapiere verantwortet."Die Schlüsselfaktoren Inflation, Geldpolitik, Finanzmarktstabilität und Konjunktur prägen das Marktumfeld. Erwartungssicherheit bei diesen vier Punkten sind die Voraussetzung für nachhaltige Anstiege bei Risikoanlagen - und die haben wir aktuell noch nicht", begründe er seine Einschätzung. Je näher der Jahreswechsel, umso stärker sollte die Unsicherheit jedoch zurückgehen. "Die Zeit arbeitet also für chancenorientierte Anlagen. In der Zwischenzeit sind Aktivität und eine gezielte Titelauswahl gefragt." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...