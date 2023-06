Hallo zum "eMobility update" mit den wichtigsten News und Highlights der Elektromobilität! Die Sendung wird Ihnen präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Und das sind unsere Themen: Fisker will den Ocean auch in China bauen ++ BYD bringt seine Stromer nach Frankreich ++ Ford eröffnet Elektroauto-Produktion in Köln ++ Audi erreicht Meilenstein in Brüssel ++ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...