Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4421/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/83 geht es um den Home Bias Ansatz von Wolfgang Matejka (gestern in Folge 2 von 30x30 Finanzwissen pur gesendet), zu dem ich Added Value von Christian Eichlehner und techaktien (135.000 Follower auf Instagram) addiere. Da geht es um Red Bull, AT&S, ams Osram und Spekulanten. News gibt es zu Zumtobel, Andritz, Valneva, Palfinger, Croma-Pharma, Research zu Wienerberger, voestalpine, dazu eine Markteinschätzung und Produkte von Raiffeisen. Ach ja: Mit Immofinanz ist der letzte ...

