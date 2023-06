Liebe Börsianer, die Ölbranche hat keinen guten Ruf. Umweltparteien in der westlichen Welt würden die Ölförderung lieber heute als morgen verbieten. Früher konnten Politiker in den USA Wahlen gewinnen, indem Sie eine Ausweitung der Ölförderung in Aussicht stellten. Das ist heute anders. Das Thema ist zu einem politischen No-Go-Area geworden. Doch ...

