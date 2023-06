Der Cordoba 78 Cup von BSN, stock3 und Captrace ist ein Ausscheidungsrennen aus 39 Aktien aus dem DAX40 und 39 Aktien aus dem ATXPrime41. Vor Start wurde aus dem DAX Covestro, der Titel mit der schwächsten Kapitalisierung, gestrichen und aus dem ATXPrime RHI Magnesita und Austriacard, beide haben ihr Hauptlisting an anderen Märkten. Von 22. Mai bis 21. Juni (der 45. Jahrestag des 3:2 von Ö gegen D in Cordoba/Argentinien) werden nun börsetäglich Aktien ausscheiden, die jeweils performanceschwächsten. In der Woche 1 waren es 6 Titel je Börsetag, in Woche 2 je 5 Titel und in in Woche 3 Montag bis Donnerstag je 2 Titel. Am Freitag sind 2 Titel ausgeschieden und ab seit 12.Juni täglich nur noch einer. Am 21.6. kennen wir den Sieger. Am 21.6 ....

