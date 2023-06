Die US-Inflation ist stärker gesunken als gedacht. Vor allem wegen der Zins-Entscheidung der Fed am morgigen Mittwoch reagieren die Börsen auf diese Nachricht. Was die Aktien an der Börse im DAX, Nasdaq und Co jetzt machen. Die Inflation in den USA ist weiter auf dem Rückmarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im Mai nur noch um 4,0 nach 4,9 Prozent im April, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. An den Finanzmärkten wird ...

