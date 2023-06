DJ Bunge und Viterra rücken nach Fusion an größte Wettbewerber heran

Von Patrick Thomas und Adriano Marchese

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Getreidehändler und Ölsaatenverarbeiter Bunge schließt sich mit der Glencore-Agrartochter Viterra zusammen und rückt damit in die Liga der größten Wettbewerber Archer Daniels Midland und Cargill auf. Bunge erklärte sich bereit, etwa 65,6 Millionen eigene Aktien im Wert von 6,2 Milliarden Dollar und etwa 2 Milliarden Dollar in bar zu zahlen, wie beide Unternehmen mitteilten. Zudem übernimmt Bunge Viterra-Schulden im Volumen von 9,8 Milliarden Dollar.

"Unsere sich in hohem Maße ergänzenden Anlagen werden ein Netzwerk schaffen, das die größten Produktionsregionen der Welt mit den Gebieten mit dem am schnellsten wachsenden Verbrauch verbindet", sagte Bunge-CEO Greg Heckman, der auch den fusionierten Konzern führen soll.

Bunge meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr 67 Milliarden Dollar Umsatz, während Viterra auf Einnahmen von 54 Milliarden Dollar kam. Die Fusion soll binnen drei Jahren nach ihrem für Mitte 2024 erwarteten Abschluss zu Einsparungen von 250 Millionen Dollar führen. Die Viterra-Aktionäre werden etwa 30 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.

