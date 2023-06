London (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche tagen die US-amerikanische Federal Reserve und die Europäische Zentralbank, so Gabriele Foà, Portfoliomanager bei Algebris Investments.Während auf der anderen Seite des Atlantiks der Zinserhöhungszyklus zumindest pausieren dürfte, würden die Währungshüter in der Eurozone die Zinsen wohl weiter anheben. ...

