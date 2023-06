Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr kündigt die Übernahme des Automatisierungsspezialisten BBS Automation zu einem Preis zwischen 440 Millionen bis 480 Millionen Euro an. Dürr will so unter anderem im Bereich der Elektromobilität wachsen. Die Transaktion soll im Herbst 2023 abgeschlossen werden. Der genaue Kaufpreis ist von dem Geschäftsergebnis 2023 abhängig. Anvisiert sei ein Umsatz von rund 300 ...

