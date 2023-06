Alle lieben Super Mario von Nintendo. Wie sehr, erkennt man am Einspielergebnis des Blockbusters The Super Mario Bros. Movie, das auf 1,32 Milliarden Dollar gestiegen ist. Damit belegt der Streifen Platz 18 der ewigen Bestenliste. Nun könnte es die nächste Verfilmung eines Nintendo-Kultgames geben. Gut für die Aktie.Die Rede ist "The Legend of Zelda". Das Fantasy-Spiel ist seit Jahren beliebt bei Spielefans weltweit. Die erste Version gab es bereits 1986. Bislang verkaufte sie sich 6,5 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...