Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der US-VPI-Bericht für Mai wurde heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht, so die Experten von XTB.Während die Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten von den Marktteilnehmern stets genau beobachtet würden, habe der heutige Bericht zusätzliche Bedeutung gehabt, da heute die zweitägige FOMC-Entscheidungssitzung beginne. Einige hätten in den heutigen Daten einen Schlüssel dafür gesehen, ob der FOMC morgen um 20:00 Uhr eine Zinserhöhung ankündigen oder eine Pause einlegen werde. Der Markt habe mit einer weiteren Verlangsamung der VPI-Inflation in den USA gerechnet. ...

