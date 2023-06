Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Halbleiter-ETF von VanEck erreicht Fondsvermögen von 1 Mrd. USD - ETF-NewsDer VanEck Semiconductor UCITS ETF (ISIN IE00BMC38736/ WKN A2QC5J) hat ein Fondsvermögen von über einer Milliarde US-Dollar erreicht, so VanEck in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...