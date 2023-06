Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) will im Laufe des kommenden Fahrplanjahres elf neue Elektro-Busse in seine Flotte aufnehmen. Sieben davon sollen bei der PostAuto AG in den Dienst genommen werden, drei im Netz der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) und einer für die Auto AG Rothenburg fahren. Zu den Herstellern macht der ÖPNV-Betreiber keine Angaben. Das Septett der PostAuto AG soll mehrheitlich im Raum ...

