LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rolls-Royce vor der Luftfahrtmesse in Paris von 149 auf 156 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Umsetzung von Unternehmenszielen und die Lieferkettensituation dürften während der Messe vom 19. bis 23. Juni im Mittelpunkt stehen, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Triebwerksbauer Rolls-Royce stehe hier die Fähigkeit im Blick, Lagerbestände abzubauen. Außerdem auch das Thema Auslieferungen von A350-Flugzeugen, die vor allem in die zweite Jahreshälfte fielen. Die Flugstunden der Triebwerke an Großraumjets (WB EFH) lägen derzeit über dem Ziel von Rolls-Royce und beinhalteten trotzdem noch Aufwärtspotenzial./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2023 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 04:10 / GMT





ISIN: GB00B63H8491

