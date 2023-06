Baden-Baden (ots) -Reihe der ARD-Religionsredaktionen für die ARD-Audiothek / Ab 30. Juni in der ARD AudiothekErst die Pandemie, dann der Ukrainekrieg, Energiekrise und Inflation. Die Krisen stellen Gewissheiten in Frage. Das tun auch gesellschaftliche Veränderungen. Wie gehen die Menschen damit um? Woraus schöpfen sie ihre Kraft? In den sechs Folgen der ARD Feature-Reihe erzählen Menschen ihre Geschichten von Verunsicherung und Ermutigung.Krisen gemeinsam meisternIm Mittelpunkt der Reihe stehen Krisenthemen, die die Gesellschaft umtreiben. So blickt die Audio-Reihe zurück auf die Corona-Pandemie und das schwindende Vertrauen in die Demokratie. Zuhörer:innen erfahren von persönlichen Schicksalen, die sich aus globalen Krisen wie dem Ukrainekrieg und der steigenden Inflation ergeben. Die Protagonist:innen der Features geben Einblick in ihre intime Gefühls- und Gedankenwelt und erklären wer und was ihnen Kraft gibt.Produktions- und Sendehinweise"Sicher unsicher - Leben mit Krisen" ist eine Produktion der ARD-Religionsredaktionen von SWR, WDR, BR, RBB, MDR und NDR. Ab dem 30. Juni 2023 präsentieren diese alle Folgen in der ARD Audiothek. Zu hören gibt es die einzelnen Features ab 9. Juli außerdem in MDR Kultur Feature, SWR2 Glauben und SWR aktuell, BR2 evangelische Perspektiven, NDR Info vertikal horizontal, WDR3 und WDR5 Lebenszeichen und RBB Kultur Lebenswelten.Folge 1: "Wenn der Glaube an die Demokratie verloren geht -was hält uns noch zusammen" von Andreas Roth (MDR). Strukturwandel, rechtsextremer Terror und Corona-Proteste haben die Protagonist:innen Britt Heydenreich und Christian Siegel verunsichert. Was enttäuscht sie? Wo schöpfen sie Hoffnung?Folge 2: "Bin ich Leo oder Lea? Transgender und sexuelle Identität"von Lukas Meyer-Blankenburg (SWR). Jung und trans* - das ist heute normaler als noch vor einigen Jahren. Der Weg zum Coming Out bleibt für viele trotzdem schwer.Folge 3: "Frieden kriegen, Wunden zeigen. Wenn das Trauma des Kriegs vererbt wird" von Matthias Morgenroth (BR). Gegenwärtig kehrt der Krieg zurück nach Europa und damit auch viele scheinbar vergessene Gefühle. Kriege, die heute geführt werden, haben Auswirkungen auf das Leben der Kinder und Enkelkinder.Folge 4: "Glauben verlieren, Glauben finden - über Sinnsuche in Krisenzeiten"von Michael Hollenbach (NDR). Viele Menschen zweifeln an ihrem Glauben und suchen zugleich Sinn im Leben. Andere entdecken den Glauben neu. Was trägt sie durch Lebenskrisen?Folge 5: "Komm Kuscheln. Wege zu mehr Kontakt" von Renate Werner (WDR). Kuschelparties gegen Einsamkeit. Singles wie auch Paare schätzen das Kuscheln als absichtslose, nicht-sexuelle Möglichkeit zu menschlicher Nähe.Folge 6: "Ein Familienbetrieb trotzt der Krise. Durch Zusammenhalt die Zukunft sichern" von Ursula Voßhenrich (RBB). Seit dreißig Jahren führt die Familie Gatidis ein griechisches Restaurant. Gemeinsam haben sie die Pandemie durchgestanden, gemeinsam wollen sie das Restaurant durch die Inflationszeit bringen - woraus schöpfen sie Kraft und Zuversicht?Weitere Informationen unter: http://swr.li/sicher-unsicher-leben-in-krisenFotos über ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter)Für weiteres Material bitte an Pressekontakt SWR wenden: Michael Schwarz, Tel. 06131 929 32211, michael.schwarz@swr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5532930