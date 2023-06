Hannover (www.anleihencheck.de) - Halbwegs erfreulich kamen die US-Verbraucherpreise herein: Im Mai stieg die Gesamtrate um niedrige 0,1% M/M, wohingegen die Kernrate um 0,4% M/M anzog, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund von recht hohen entlastenden Basiseffekten seien die Jahresraten deutlich auf "nur noch" 4,0% (was ein Zweijahrestief bedeute) bzw. nur moderat auf weiterhin recht hohe 5,3% zurückgegangen. Als preisentlastend hätten sich der Energiebereich und hierbei insbesondere die Benzinpreise erwiesen. Die heutigen Inflationszahlen seien hinsichtlich der morgen zu erwartenden Zinsentscheidung der Federal Reserve als moderat erfreulich zu bewerten: Würden erste konjunkturelle Abschwächungen, Schwierigkeiten auf dem Kreditmarkt sowie die traditionell verzögerten Wirkungen der restriktiveren Geldpolitik als wichtige Faktoren für die morgige Zinsentscheidung berücksichtigt, dann sollte ein Abwarten jetzt das adäquate Signal der Zeit sein! Die Zinsanhebungsorgie sollte damit eigentlich auch perspektivisch beendet sein. Nur sehr starke Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen für den Berichtsmonat Juni könnten auf der FOMC-Sitzung im Juli eine nochmalige Zinsanhebung als gerechtfertigt erscheinen lassen - wahrscheinlich sei das aber nicht. FOMC - Ihr seid am Zug! (13.06.2023/alc/a/a) ...

