Berlin (ots) -Am 15. und 16. Juni 2023 ist es endlich soweit: Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler kommen in Berlin zu einer Jugendkonferenz der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) im Auswärtigen Amt zusammen. Anlass ist der 50. Jahrestag der deutschen Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen.Unter dem Motto "Die UN und WIR. Jugend gestaltet globale Zukunft" diskutieren die Schulkassen und weitere junge Menschen mit UN-Engagement zusammen mit Außenministerin Annalena Baerbock sowie Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt, über die globalen Herausforderungen, die Zukunft der Vereinten Nationen und die Rolle Deutschlands. In acht verschiedenen thematischen Workshops erwerben die Schülerinnen und Schüler neue Kenntnisse und erarbeiten Forderungen, die an die Bundesregierung herangetragen werden.Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter https://dieunundwir.org/Programm bzw. https://dgvn.de/jugendkonferenz.