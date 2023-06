Schwerin (ots) -Innenminister Christian Pegel will das Sicherheits- und Ordnungsgesetz jetzt diese Woche im Landtag MV ändern lassen um die attestierte Verfassungswidrigkeit wenigstens formal zu heilen und doch wie bisher unverhältnismäßig in die Grundrechte einzugreifen.Dazu der Landesvorsitzende der Piratenpartei MV,Ddennis Klüver. "Pegel weiß schon jetzt, dass der Entwurf, wenn er denn Gesetz werden sollte, nur Stückwerk ist. (1)Statt den Koalitionsvertrag gleich umzusetzen, schiebt er das wichtige Thema auf die lange Bank.Vielleicht ist aber auch alles ganz einfach: Das Innenministerium MV ist überfordert ein Gesetz zu überarbeiten, jetzt und komplett. Uns Piraten gefält so ein Vorgehen überhaupt nicht."(1) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108531/5519139Pressekontakt:Bundespressestelle BundesgeschäftsstellePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.de Web:www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 oder 01714008064Alle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungenOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5532970