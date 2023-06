Die Aktie von Intel (WKN: 855681) ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich über die Marke von 33 US$ geklettert. Nun gibt es neue Nachrichten rund um eine neue Beteiligung des Unternehmens, die den Aktienkurs weiter befeuern könnte. Intel vorgestellt Der US-amerikanische Chip-Hersteller Intel mit Sitz im kalifornischen Santa Clara war in den 90er und Nuller Jahren zum weltweit unangefochtenen Marktführer aufgestiegen. In den darauffolgenden zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...