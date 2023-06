OMV Petrom hat neue Rohöl- und Erdgasressourcen in den Regionen Oltenia und Muntenia im Süden Rumäniens entdeckt. Kumulativ enthalten die entdeckten Lagerstätten laut OMV Petrom über 30 Millionen BOE an förderbaren Ressourcen, was etwa drei Viertel der Produktion von OMV Petrom im Jahr 2022 entspricht. Die Explorationsbohrungen und Tests dieser drei Bohrungen fanden zwischen Juni 2022 und April 2023 statt. Das Unternehmen hat rund 20 Mio. Euro in die Explorationsbohrkampagne investiert. Cristian Hubati, Vorstandsmitglied der OMV Petrom: "Rumänien fördert seit über 150 Jahren Erdöl und Erdgas, und unter diesen Bedingungen erfordert die Identifizierung neuer Ressourcen einen erheblichen Aufwand. Die neuen Entdeckungen." wird ...

