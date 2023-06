Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT GruppeDer Goldpreis stieg in der letzten Handelswoche um 0,7 % auf 1.961 US-Dollar an, während der Silberpreis um 3 % auf 24,40 US-Dollar zulegen konnte, wobei die Silberbullen am Widerstand bei 24,50 US-Dollar scheiterten. Die Goldminenaktien des HUI-Goldminenindex fielen um 1 %, trotz der technischen Erholung beim Goldpreis.Der Goldpreis erholte sich am Donnerstag unterstützt durch eine Schwäche des US-Dollars, nachdem die ...

