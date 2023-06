Eine junge Trans-Autorin hat ihre Teilnahme an einer "Drag-Lesung" wegen zahlreicher verbaler Angriffe abgesagt. Die Anfeindungen seien in den vergangenen Tagen deutlich stärker geworden, sagte eine Sprecherin der Stadtbibliothek München zur dpa.Am Dienstag war in der Stadtbibliothek eine Lesung mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...