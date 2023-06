DJ XETRA-SCHLUSS/Aufwärts mit China-Stimuli und Inflationsrückgang

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter aufwärts gegangen. Der DAX stieg um 0,8 Prozent auf 16.231 Punkte und schloss nur 101 Zähler unter seinem Allzeithoch. "Der Grundton bleibt positiv", so ein Händler. Die US-Inflationsrate ist auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren zurückgegangen. Das stützte Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank am Mittwoch. Zudem setzte der Markt auf neue Konjunkturpakete in China, gut für die deutschen Autohersteller, aber auch für Industrieunternehmen wie Siemens. Und schließlich waren nach starken Geschäftszahlen von Oracle Unternehmen mit hohem Cloud-Anteil gesucht, so SAP.

Siemens stiegen auf ein neues Allzeithoch, SAP auf ein neues Jahreshoch. Sollte sich die Neubewertung von SAP und Siemens nun fortsetzen, würde das auch den DAX stark stützen. Denn die beiden Aktien sind die Schwergewichte im DAX mit einem Anteil am Index von zusammen etwa 20 Prozent.

Kleine Zinssenkung in China - Technologie nach Oracle gefragt

In China hat die Zentralbank ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte von 2,0 auf 1,9 Prozent sowie weitere Zinssätze gesenkt. Anschließend kursierten Spekulationen um weitere Zinssenkungen und Konjunkturpakete. Dies steigerte auch global die Hoffnung auf eine Wiederbelebung Chinas als Konjunkturlokomotive.

Siemens gewannen 2,3 Prozent auf den neuen Rekordstand von 164,46 Euro. BMW zogen um 1,7 Prozent an, VW um 1 Prozent. Die ebenfalls konjukturabhängigen Aktien der Deutschen Post stiegen um 2 Prozent. Adidas legten nach einem weiteren positiven Analysenkommentar 2,3 Prozent zu, Commerzbank mit möglichen weiteren Aktienrückkäufen 1,8 Prozent.

Auf der Verliererseite lagen dagegen Siemens Energy, Vonovia und Deutsche Telekom. Dabei haben Siemens Energy ihre Verluste mit der Einigung zur Integration von Gamesa am Nachmittag allerdings deutlich eingegrenzt.

Kursgewinne verzeichneten neben SAP (+1,3%) auch Cancom (+1,2%). "Interessant ist, dass Analysten noch nicht auf dem Radar hatten, dass jetzt zusätzliche Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten auch durch KI-Anwendungen kommt", kommentierte ein Händler. Daher dürften nach der positiven Überraschung von Oracle auch Hochstufungen in der Branche folgen. Im SDAX erholten sich Secunet Security um 10,4 Prozent.

Positiv werteten Händler einen Zukauf bei Dürr (+5,9%). Der Anlagenbauer kauft die BBS-Automation-Gruppe, von der im laufenden Jahr ein Umsatz von 300 Millionen Euro erwartet wird. Dürr will den Kauf aus dem Cashflow und mit einer Brückenfinanzierung stemmen.

Online-Apotheken sehr fest - E-Rezept soll endlich kommen

Deutlich im Plus schlossen auch die Aktien der Online-Apotheken. Für Zuversicht sorgte die Ankündigung, dass das mehrfach verschobene E-Rezept nun endlich am 1. Juli starten soll. Zudem streiken am Mittwoch die Präsenzapotheken in Deutschland wegen der sich immer weiter verschlimmernden Lieferkrise bei Medikamenten. Sie fordern zudem eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Die Online-Apotheken dürften von dem Streik profitieren, hieß es am Markt. Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) gewannen 7 Prozent, Docmorris (ehemals Zur Rose) erholten sich in der Schweiz besonders stark um 24 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.230,68 +0,8% +16,57% DAX-Future 16.235,00 +0,9% +15,35% XDAX 16.228,63 +0,5% +17,01% MDAX 27.473,14 +0,6% +9,38% TecDAX 3.249,53 +0,6% +11,24% SDAX 13.657,41 +1,0% +14,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,67% -67 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 11 0 3.342,8 73,3 62,0 MDAX 35 12 3 500,7 29,8 33,1 TecDAX 21 7 2 735,7 22,3 22,7 SDAX 50 19 1 108,9 6,0 5,6 ===

June 13, 2023 11:52 ET (15:52 GMT)

