Am kommenden Freitag (16.06.2023) wählt der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Potsdam eine neue Intendantin oder einen neuen Intendanten. Die Findungskommission hatte dazu drei Kandidatinnen und einen Kandidaten nominiert. Am Dienstag (13.06.2023) hat eine der Kandidatinnen, Juliane Leopold (40), mitgeteilt, dass sie sich aus dem Bewerberkreis zurückzieht.Dazu sagt der Vorsitzende des Rundfunkrates Oliver Bürgel (53): "Ich bedauere sehr, dass Juliane Leopold sich gegen die Kandidatur entschieden hat. Wir haben in der Findungskommission viel Wert daraufgelegt, Persönlichkeiten mit sehr unterschiedlichen inhaltlichen und strategischen Ansätzen in das Wahlverfahren zu integrieren. Die Kompetenzen und das gesamte Auftreten von Frau Leopold in unserem anspruchsvollen Bewerbungsverfahren haben nicht nur mich beeindruckt. Trotzdem respektiere ich ihre Entscheidung ausdrücklich."Der Fahrplan zur Wahl, so Bürgel, verändere sich nicht.