Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. NIO, Palantir, NVIDIA, Oracle, Tesla und SoFi

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

C3.ai SoFi Oracle Tesla Apple Advanced Micro Devices NVIDIA Carnival Palantir Carvana

Chinesische Aktien, die an amerikanischen Börsen notiert sind, legen heute zu: Alibaba um 2,2 %, NIO um 5,4 %, Pinduoduo um 1,5 % und Baidu um über 6 %. Diese Entwicklung folgt auf die überraschende Senkung der kurzfristigen Kreditzinsen in China über Nacht und auf Berichte, dass ein neues Konjunkturpaket zur Ankurbelung der Wirtschaft eingeführt werden könnte. JPMorgan erklärte kürzlich, dass man chinesische Aktien übergewichtet, während man Aktien insgesamt eher untergewichtet.

Oracle ist die jüngste Aktie, die die Märkte für das Thema künstliche Intelligenz begeistert. Die Aktie steigt und und erreichte mit 123,99 $ ein neues Allzeithoch, nachdem die Ergebnisse des Unternehmens gezeigt hatten, dass sein Cloud-Geschäft dank der neuen Nachfrage nach dieser bahnbrechenden Technologie weiter wächst. Das Unternehmen teilte mit, dass der Cloud-Umsatz im vierten Quartal um 54 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist und dass das Umsatzwachstum in diesem Jahr dem des vergangenen Jahres entsprechen dürfte, was darauf schließen lässt, dass es keine Abschwächung der Dynamik gibt. Der Gesamtumsatz stieg im Quartal um 17 % auf 13,8 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über den Erwartungen, während der Jahresumsatz mit 50 Milliarden US-Dollar ein neues Rekordhoch erreichte. Der bereinigte Quartalsgewinn pro Aktie lag mit 1,67 Dollar deutlich über der Prognose von 1,58 Dollar. Oracle sagte, dass seine beiden Cloud-Geschäfte "größer werden und schneller wachsen", was das Unternehmen gut für das neue Geschäftsjahr positioniert. Piper Sandler erhöhte seine Schätzungen für dieses und das nächste Jahr "aufgrund der soliden Ausführung und der verbesserten Wachstumsaussichten im Cloud-Bereich". Barclays sagte, dies sei "die richtige Art von Übertreffen" und glaubt, dass die Aktie ihre positive Dynamik beibehalten kann, da das Narrativ um KI zunimmt. Von den sechs Brokern, die heute Morgen ihr Kursziel angehoben haben, liegt das niedrigste Update bei $112 und das höchste bei $135.

Das positive Update von Oracle beflügelt auch die Begeisterung über mögliche Entwicklungen von KI für andere Aktien. NVIDIA - der derzeitige Favorit des Marktes für KI-Aktien - ist heute um 2,8 % gestiegen.

Die Aktie des Halbleiterherstellers AMD erreicht ein 16-Monats-Hoch, nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass das Unternehmen heute neue Details zu einem KI-"Superchip" namens MI300 bekannt geben wird. Analysten glauben, dass dies ein Rivale für NVIDIAs Dominanz in diesem Bereich sein könnte. AMDs CEO Lisa Su wird heute auf einer Veranstaltung in San Francisco sprechen. Es wird erwartet, dass der Chip der bisher fortschrittlichste Grafikprozessor des Unternehmens sein wird.

Palantir steigt um 1,9 % und baut auf den gestrigen Gewinnen auf, wobei die Aktie knapp unter dem 18-Monats-Hoch der letzten Woche verweilt. Das Unternehmen fand gestern Unterstützung, nachdem BofA sein Kursziel von $13 auf $18 anhob. Das ist das höchste Kursziel, das die Wall Street für Palantir festgelegt hat. Analystin Mariana Perez Mora sagte, Palantir befinde sich in einer "einzigartigen Position" im KI-Wettlauf und habe bereits "das architektonische Design entwickelt, das generative KI in einer willfährigen und privaten Welt unterstützt". Die Analystin wies auch Behauptungen zurück, dass sich KI-Aktien nach dem kometenhaften Anstieg in diesem Jahr in einer Blase befänden, und erklärte, dass die Technologie aus Wachstumssicht noch in den Kinderschuhen stecke, was es schwieriger mache, die Erwartungen deutlich zu enttäuschen.

Die Tesla-Aktien sind um 3,2 % gestiegen und haben ein neues Achtmonatshoch erreicht. Die Aktie schloss gestern zum zwölften Mal in Folge im Plus und markierte damit die längste Gewinnsträhne seit dem Börsengang des Elektroautoherstellers im Jahr 2010, und das Unternehmen ist auf dem besten Weg, es auf 13 Tage zu bringen, wenn es den Schwung heute beibehalten kann. Die Aktie hat ihren Wert seit Anfang 2023 mehr als verdoppelt. Nach Angaben von Finscreener ist die Aktie jetzt jedoch die am stärksten überkaufte Aktie mit dem höchsten Relative Strength Index innerhalb des S&P 500. Analysten haben damit begonnen, ihre Schätzungen für das Ladegeschäft von Tesla zu veröffentlichen, nachdem Ford und General Motors den Konnektor von Tesla übernommen haben, um ihn zum Industriestandard in Nordamerika zu machen und ihren Nutzern Zugang zum Supercharger-Netzwerk von Tesla zu verschaffen. Goldman Sachs erstellte ein Modell, das nahelegt, dass das derzeitige Netz, das weltweit über 45.000 Ladestationen verfügt, bei maximaler Auslastung einen Jahresumsatz von etwa 1,4 Mrd. USD erzielen kann, der jedoch auf über 25 Mrd. USD ansteigen könnte, wenn das Netz auf 500.000 Stationen ausgebaut wird. Piper Sandler geht davon aus, dass der Umsatz von Tesla mit Ladestationen von etwa 885 Millionen Dollar im nächsten Jahr auf etwa 10 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren steigen wird.

Apple schloss gestern zum ersten Mal seit über einem Jahr auf einem Allzeithoch, steht aber heute unter Druck und fällt um 0,4 %, nachdem UBS den iPhone-Hersteller von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft hat, obwohl sie ihr Kursziel von 180 $ auf 190 $ angehoben hat. Die Apple-Aktie ist seit Anfang 2023 um 47% gestiegen, und UBS ist der Ansicht, dass sie nun ihren fairen Wert testet. Wir glauben nicht, dass die Apple-Aktie ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet, insbesondere angesichts der schwachen iPhone-, PC- und App-Store-Fundamentaldaten in den nächsten sechs bis 12 Monaten", so Analyst David Vogt. Er sagte, dass die jüngsten Datenüberprüfungen darauf hindeuten, dass die nächsten Ergebnisse nicht ausreichen werden, um den Aufschlag von über 50 % gegenüber dem breiten Markt zu rechtfertigen. Er geht davon aus, dass die iPhone-Verkäufe in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres um mindestens 1 % bis 2 % zurückgehen werden, und sagte, dass die voraussichtlichen iPhone-Verkäufe in den nächsten 12 Monaten zwar stabil aussehen, aber im Vergleich zu den letzten sechs Monaten leicht rückläufig sind.

Carnival steigt um 3 % und baut auf den starken Gewinnen von gestern auf, als die Aktie mit einem Plus von 12,5 % schloss und den höchsten Stand seit 13 Monaten erreicht hat. Die Kreuzfahrtgesellschaft wird heute auf einem 13-Monats-Hoch eröffnen. Der gestrige Kursanstieg bei Carnival, Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean Cruises kam zustande, als JPMorgan erklärte, dass die drei großen Reedereien eine erhöhte Nachfrage verzeichnen. Der Broker stufte Carnival auf "Overweight" hoch und erhöhte sein Kursziel von $11 auf $16, nachdem er von der Führung durch CEO Josh Weinstein beeindruckt war. Royal Caribbean steigt um 1,8 % und erreicht mit 93,85 $ ein 20-Monats-Hoch, nachdem JPMorgan erklärt hat, dass es keine Risse" in der Nachfrage gibt, die Einstufung auf Übergewichten beibehält und das Kursziel auf 103 $ anhebt. JPMorgan stuft die Aktie von Norwegian Cruise Line, die um 5,3 % gestiegen ist und ebenfalls ein 13-Monats-Hoch erreicht hat, mit "Neutral" ein und hat ein Kursziel von 16 $.

Der Höhenflug von SoFi geht weiter: Die Aktie steigt heute um weitere 3,7 % und erreichte mit $9,61 ein neues 14-Monats-Hoch. Die Aktie ist seit Ende letzten Monats rasant gestiegen und hat seit dem 26. Mai über 70 % zugelegt. Gestern fand die Aktie Unterstützung, nachdem Truist Securities ihr Kursziel auf 11 $ angehoben hatte, was das höchste Kursziel eines Brokers an der Wall Street darstellt. Die Stimmung gegenüber der Aktie hat sich verbessert, seit bestätigt wurde, dass Studenten nach einem Rückzahlungsmoratorium noch in diesem Jahr wieder mit der Rückzahlung ihrer Darlehen beginnen müssen. Von den anderen drei Brokern, die ihr Kursziel für Palantir allein in der letzten Woche angehoben haben, liegt das niedrigste bei 5,50 $ und das zweithöchste (nach Truist) bei 9,50 $.

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.