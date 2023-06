Im chinesischen Heimatmarkt hat sich BYD längst etabliert und konnte dort mittlerweile sogar Volkswagen bei den Absatzzahlen überholen. In Europa steht das Unternehmen hingegen noch ziemlich am Anfang. In diesem Jahr wird aber mit Hochdruck daran gearbeitet, auch im Westen Fuß zu fassen. Mit Frankreich wurde dazu nun das nächste Ziel in Angriff genommen.Wie "electrive.net" berichtet, will BYD (CNE100000296) schon sehr bald gleich fünf Automodelle auf dem französischen Markt platzieren. Noch in diesem Monat ist demnach geplant, Trio Atto 3, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...