IperionX Limited (NASDAQ:IPX, ASX: IPX) hat mit der Ford Motor Company ("Ford", NYSE: F) eine Leistungsbeschreibung ("SoW") über die Lieferung von Titanmetallkomponenten vereinbart. Bei den Komponenten kommt das einzigartige, zu 100 recycelte und kohlenstoffarme Titanmetall von IperionX zum Einsatz. Ford und IperionX haben aktiv an der Entwicklung, Erprobung und additiven Fertigung einer Reihe von hochwertigen Titankomponenten für zukünftige Ford Performance-Serienfahrzeuge zusammengearbeitet.

Ford Performance ist die Hochleistungs- und Rennsportabteilung der Ford Motor Company, bekannt für eine Reihe von leistungsstarken Fahrzeugen wie den F150 Raptor, Bronco Raptor, Mustang Mach 1 und den Shelby GT500. Ford will als einziger Hersteller in der Formel 1, dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit dem Mustang GT3, in der WRC mit dem M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, bei dem Baja 1000 mit dem Ranger Raptor und dem Bronco sowie bei dem NASCAR und den Supercars mit dem Mustang antreten.

Diese Ford SoW folgt einem detaillierten Programm von Qualitäts- und Festigkeitstests des kohlenstoffarmen, kreisförmigen Titanmetalls von IperionX. Die Geschäftsbereiche "Sustainability and Advanced Materials" von Ford haben in einer Reihe von Testverfahren nachgewiesen, dass das Titan von IperionX die von den internationalen ASTM-Normen geforderten Parameter übertrifft.

Die Titankomponenten werden einer umfassenden "Endbearbeitungsstudie" unterzogen, um eine Reihe möglicher Oberflächenbehandlungen der Teile zu bewerten. Die aus dieser SoW gewonnenen Erkenntnisse sollen das endgültige Design und die Stückkosten für eine Reihe von kohlenstoffarmen Titankomponenten für Serienfahrzeuge von Ford Performance bestimmen.

Aus Titan gefertigte Automobilteile zeichnen sich durch ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, hohe Korrosionsbeständigkeit und außergewöhnliche Langlebigkeit aus und können einzigartig bei den Technologien von IperionX am Ende der Produktlebensdauer nachhaltig recycelt werden. Die unternehmenseigenen Technologien von IperionX können erhebliche Nachhaltigkeitsvorteile erschließen, die für eine kohlenstoffarme, vollständig zirkuläre Lieferkette für Titan in der Automobilindustrie entscheidend sind Eigenschaften, die mit keinem anderen bekannten kommerziellen Titanproduktionsverfahren erreicht werden können.

Ford ist kürzlich der First Movers Coalition beigetreten, einer globalen Initiative zur Nutzung der Kaufkraft und der Lieferketten für innovative, saubere industrielle Materialtechnologien. Die First Movers Coalition profitiert von der kollektiven Kaufkraft von mehr als 50 Stiftungsunternehmen, darunter Volvo, Airbus, Apple, Amazon und Microsoft, um ein deutliches Nachfragesignal zu senden, das für die Verbreitung wichtiger neuer Technologien im Rahmen des Netto-Null-Umstiegs unerlässlich sind.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

"Ford hat sich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Ford, um die Einführung einer nachhaltigen, zirkulären Titan-Lieferkette für den globalen Automobilmarkt zu beschleunigen.

Unser kohlenstoffarmes Titanmetall wird zu 100 aus recyceltem Titan hergestellt und kann durch die Verwendung hochfester Titankomponenten, die fast halb so schwer sind wie Stahl, die Lieferketten in der Automobilindustrie erheblich verbessern.

IperionX verlagert eine kostengünstigere und nachhaltigere Titan-Lieferkette in die USA, von einer linearen Lieferkette zu einer kohlenstoffärmeren, zirkulären Lieferkette für Titan. Dabei recycelt das Unternehmen Titanschrott für die Herstellung von kohlenstoffarmen, hochleistungsfähigen Titankomponenten. Wir freuen uns, dass Ford eine Partnerschaft mit uns eingegangen ist, um die Lieferketten in der Automobilindustrie zu verbessern und unser Geschäft mit kohlenstoffarmem, zirkulärem Titan zu erweitern

Über IperionX

IperionX will sich als führender Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Elektrofahrzeuge und 3D-Druck zu etablieren. IperionX besitzt eine exklusive Option auf den Erwerb bahnbrechender Titantechnologien, mit denen kohlenstoffarme und vollständig kreislauffähige Titanprodukte hergestellt werden können. IperionX stellt in seiner Pilotanlage in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX ist zu 100 Prozent am Titan-Projekt beteiligt, das die größte JORC-konforme Ressource an titan-, seltenerd- und zirkonreichen Mineralsanden in den USA aufweist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "vorhersehen", "fortsetzen" und "Prognose" oder anderen ähnlichen Begriffen zu erkennen und können unter anderem Aussagen zu Plänen, Strategien und Zielen des Managements, voraussichtlichen Terminen für die Produktion oder den Baubeginn und erwarteten Kosten oder Produktionsergebnissen enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren gehören unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken des Erhalts der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen sowie abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven, von der Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, der Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, von politischen und sozialen Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Annahmen des Unternehmens und seiner Geschäftsleitung in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, aufsichtsrechtliche und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf die Geschäfte und Tätigkeiten des Unternehmens auswirken wird. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass sich die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, als richtig erweisen oder dass das Geschäft oder der Betrieb des Unternehmens durch diese oder andere Faktoren, die vom Unternehmen oder der Geschäftsleitung nicht vorhersehbar oder waren oder sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

Obwohl das Unternehmen stets bestrebt ist, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Dokumenten gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Vorschriften für die Börsennotierung übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen solche Aussagen beruhen.

