DJ PTA-Adhoc: Trade & Value AG: Wechsel im Vorstand der Gesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Oldenburg (pta/13.06.2023/20:51) - 13.06.2023 - In seiner heutigen Sitzung wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand Oliver Dornisch darüber informiert, dass er mit Ablauf der Hauptversammlung, die am 26.06.2023 in Köln stattfindet, als Vorstand der Gesellschaft zurücktritt.

Herr Dornisch ist seit 04. Dezember 2001 Vorstand und hat die Gesellschaft maßgeblich geprägt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dornisch ausdrücklich für seine langjährige Tätigkeit im Dienste der Gesellschaft.

Als Nachfolger wird der Aufsichtsrat am 26.06.2023 Herrn Marco Herack bestellen.

Aussender: Trade & Value AG Adresse: Am Hayengraben 7, 26135 Oldenburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 441 408 27 0 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag

ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg

