Der prominente Fernseh-Satiriker Jan Böhmermann hat in seiner TV-Sendung "ZDF Magazin Royale" die Gebührenpolitik des Eventim-Konzerns kritisiert, was zu einem Einbruch des Aktienkurses führte. "Mit Fantasiegebühren zum Eventimperium" In seiner Sendung machte Jan Böhmermann auf die hohen Verkaufsgebühren aufmerksam, die von Eventim beim Ticketverkauf erhoben werden. Er äußerte auch Bedenken über die übermäßige Marktmacht des Unternehmens in der Unterhaltungsbranche. ...

