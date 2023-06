Die von dem japanischen Architekturbüro N-Ark entworfene futuristische Dogen City könnte schon um 2030 herum bis zu 40.000 Menschen beherbergen. Die schwimmende Stadt soll "unterirdische" Datenzentren und einen Raketenstartplatz haben. Zur Ausgestaltung der Stadt der Zukunft gibt es verschiedene Überlegungen. Tech-Milliardär Bill Gates etwa plant eine sogenannte Smart City in der Wüste. In Saudi-Arabien entsteht mit The Line eine Megacity in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...