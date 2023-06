Cirium präsentiert Diio Advance Bookings, ein System, mit dem vergangene, gegenwärtige und zukünftige Erkenntnisse über die Absichten der Reisenden gewonnen und so die Nachfrage der Passagiere nach Strecken und Fluggesellschaften antizipiert werden kann



Die neue Technologie wird Flughäfen, Fremdenverkehrsbüros, Behörden und dem Gastgewerbe im weiteren Sinne dabei helfen, die Entwicklung von Flugverbindungen, Marketingkampagnen und die Bereitstellung von Ressourcen zu verbessern

Cirium, das führende Unternehmen im Bereich Luftfahrtanalyse, hat die Diio Advance Bookings-Technologie eingeführt, die Flughäfen dabei hilft, die Passagiernachfrage genauer zu antizipieren und ihre Marketingbemühungen zu verbessern, indem sie Einblicke in die Absichten der Reisenden gewährt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Cirium's New Advance Bookings Technology Will Allow Airports to Accurately Anticipate Passenger Demand and Optimize Marketing Spend (Photo: Business Wire)

Angekündigt auf der ACI JumpStart Air Development Conference in Milwaukee, und der 152.IATA Slot Conference in Dublin, Irland, ermöglicht dieses leistungsstarke Tool, das Buchungsverhalten und die Nachfrage von Reisenden wie nie zuvor zu analysieren.

Dank globaler Abdeckung und wöchentlich aktualisierter Daten bietet Diio Advance Bookings Einblicke in vergangene, gegenwärtige und zukünftige Reiseabsichten, die den Beteiligten dabei helfen, Möglichkeiten zur Gewinnung und Bindung von Flugverbindungen zu erkennen, die Leistung und den ROI von Marketingkampagnen zu verbessern und Ressourcen effektiver zu verteilen.

"Cirium hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten der Airline-Analytik zu nutzen", erklärt Kim Gesch, Vice President of Product bei Cirium. "Mit unserem neuen Produktangebot Diio Advance Bookings stellen wir unseren Kunden eine moderne Schnittstelle zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, globale Buchungen einfach abzufragen und zu analysieren, um tiefere Einblicke in die Nachfrage nach Flugreisen zu erhalten."

Diio Advance Bookings bietet eine Reihe von Funktionen, die den Kunden helfen, ihre Märkte besser zu verstehen und ihre Marketingausgaben zu optimieren. Mit Multi-GDS-Buchungseinblicken können Benutzer einen umfassenden Überblick über globale Buchungstrends erhalten. Die Nutzer können auch auf Daten zu Flügen, Routen oder Märkten zugreifen, um einen detaillierteren Überblick über das Geschehen in der Branche zu erhalten. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern auch, Daten schnell für weitere Analysen oder Berichte zu exportieren.

Eine der leistungsfähigsten Funktionen ist die Möglichkeit, vergangene, aktuelle und zukünftige Buchungstrends und -muster zu analysieren. Die Benutzer können die Buchungskurven im Laufe der Zeit verfolgen, um die Absichten der Reisenden besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen über ihre Marketingkampagnen zu treffen, und zwar schon vor dem Reisedatum.

Diio Advance Bookings ist ab sofort für Flughäfen, Destinationsmarketing, Fremdenverkehrsbüros, Regierungsbehörden und die Hotellerie im Allgemeinen verfügbar, die die Möglichkeiten der Analyse der Reisendenachfrage für ihre Organisationen nutzen möchten.

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Für weitere Informationen folgen Sie bitte Cirium Updates auf LinkedIn oder Twitter oder besuchen Sie cirium.com.

