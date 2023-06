MIAMI/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Gerichtstermin zur Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente hat der frühere US-Präsident Donald Trump das Gerichtsgebäude in Miami wieder verlassen. Die Fahrzeugkolonne des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers fuhr am Dienstag aus der Tiefgarage des Gebäudes, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Trump-Unterstützer, die sich vor dem Gericht versammelt hatten, jubelten dem Republikaner zu.

Der Ex-Präsident hatte für die Vorstellung der Vorwürfe gegen ihn persönlich vor dem Gericht im Bundesstaat Florida erscheinen müssen. Er bekannte sich wie erwartet "nicht schuldig", wie mehrere US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal berichteten. Demnach sprach Trumps Anwalt Todd Blanche für seinen Mandanten. Die Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt. Es ist das erste Mal, dass gegen einen Ex-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde.

Trump hatte vorab angekündigt, er wolle im Anschluss an den Gerichtstermin von Florida aus nach New Jersey fliegen. In seinem Golfclub in Bedminster wollte er dort am Dienstagabend (Ortszeit/02.15 Uhr MESZ Mittwoch) vor Anhängern auftreten./jac/DP/men