NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag an ihren guten Wochenstart angeknüpft. Positiv aufgenommene Inflationsdaten untermauerten die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihren Leitzins unverändert lassen wird.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 34 212,12 Punkte aus dem Handel, nachdem er zeitweise so hoch wie zuletzt im Februar notiert hatte. Im bisherigen Jahresverlauf hinkt er den anderen wichtigen Indizes aber weit hinterher. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,69 Prozent auf 4369,01 Punkte hoch, während der vortags besonders starke technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,79 Prozent auf 14 900,85 Punkte anzog. Beide Indizes notieren damit weiter auf dem höchsten Niveau seit April 2022./gl/men

