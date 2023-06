Wie viel verdient man in einem Startup und wie stehen meine Chancen, wenn ich keine Tech-Position innehabe? Eine Studie liefert interessante Einblicke in die Gehaltsstrukturen bei Startups. In dieser deutschen Stadt sind die Gehälter am höchsten und der Gender Pay Gap am niedrigsten. Flache Hierarchien und hippe Unternehmenskultur - damit werben die meisten Startups in Deutschland. Doch wie sieht es mit der Bezahlung aus? Ist die genauso gut wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...