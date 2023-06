ExaGrid bei der 20.jährlichen Preisverleihung "The Storries XX" in London ausgezeichnet

ExaGrid®, die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit zwei Branchenpreisen ausgezeichnet wurde, darunter Enterprise Backup Hardware-Anbieter des Jahres und Speicherunternehmen des Jahres für unveränderliche Speicher, wie auf der 20.jährlichen Storage Awards-Preisverleihung des Storage Magazine, "The Storries XX", bekannt wurde, welche in London am 8. Juni 2023 abgehalten wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230613877180/de/

Photo courtesy of the Storage Awards.

Die Gewinner werden durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Die diesjährige Preisverleihung stellt das sechste Jahr dar, in dem ExaGrid bei "The Storries" gewinnt, und das dritte Jahr in Folge, in dem ExaGrid zum Enterprise Backup Hardware-Anbieter des Jahres gekürt wird.

ExaGrid erhält zunehmend Anerkennung für seine Tiered Backup Storage-Geräte und hat im Jahr 2023 bisher fünf Auszeichnungen erhalten, darunter:

Storage Awards "The Storries XX" Enterprise Backup Hardware-Anbieter des Jahres

Storage Awards "The Storries XX" Speicherunternehmen des Jahres für unveränderliche Speicher

Network Computing Awards Produkt des Jahres auf dem Prüfstand Kategorie Hardware

Network Computing Awards Unternehmen des Jahres

Network Computing Awards Speicherprodukt des Jahres

"Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnungen zu erhalten, und danken allen, die für uns gestimmt haben, sowie unseren Mitarbeitern, Kunden und Vertriebspartnern für ihre Unterstützung. Herzlichen Glückwunsch und besonderen Dank an das Storage-Awards-Team, das seit 20 Jahren bei "The Storries" herausragende Leistungen in der Speicherbranche auszeichnet, und Glückwunsch an unsere anderen Preisträger", erklärte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "ExaGrid freut sich über die anhaltende Anerkennung für unsere Tiered Backup Storage-Lösung und ist stolz darauf, einen Backup-Storage-Ansatz der nächsten Generation anbieten zu können, der Unternehmen den besten Datenschutz bietet: die schnellste Backup- und Restore-Performance, die einzige Scale-Out-Architektur für Datenwachstum, umfassende Sicherheit und Ransomware-Recovery sowie einen branchenführenden Kundensupport und das alles zu den niedrigsten Kosten im Voraus und im Laufe der Zeit."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid bietet die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier bietet die niedrigsten Kosten für die Langzeitaufbewahrung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Gabelstapler-Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Storage-Ansatz mit einer netzwerkunabhängigen Ebene, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung vor Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Vertriebs- und Systemingenieure vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux-Region, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für die Datensicherung aufwenden, in unseren Erfolgsgeschichten von Kunden. ExaGrid ist stolz auf den eigenen NPS-Wert von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230613877180/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com